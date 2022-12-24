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Looking at the past decade of Rutgers Football Recruiting Classes

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

The early signing period has come and gone with Rutgers signing 19 total recruits to finish the first signing period with the No. 61 ranked class in the country according to Rivals. Class rankings will not truly be finalized until the second signing day is over in February.

Time will tell if Rutgers will look to add more players in the late period, but for now TKR takes a look at how the 2023 recruiting class currently matches up against every other class in the past 10 years.

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RUTGERS RECRUITING CLASSES SINCE 2014
CLASS NATIONAL RANKING BIG TEN RANKING # OF PLAYERS SIGNED HEAD COACH

2014

57th

10th

25

Kyle Flood

2015

53rd

10th

25

Kyle Flood

2016

78th

14th

18

Kyle Flood / Chris Ash

2017

43rd

9th

26

Chris Ash

2018

58th

13th

22

Chris Ash

2019

53rd

12th

22

Chris Ash

2020

67th

13th

22

Chris Ash / Greg Schiano

2021

32nd

8th

22

Greg Schiano

2022

40th

9th

21

Greg Schiano

2023

61st

12th

19

Greg Schiano
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