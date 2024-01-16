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Latest InterMat Individual Rankings for Rutgers Wrestling

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Each week, InterMat releases a new set of rankings for the top collegiate wrestlers at every weight and just like most weeks, this week features seven from Rutgers Wrestling.

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RUTGERS WRESTLERS IN THE INTERMAT RANKINGS
WEIGHT CLASS NEW RANKING / WRESTLER PREVIOUS RANKING

125-pounds

No. 13 Dean Peterson

No. 13 overall

133-pounds

No. 8 Dylan Shawver

No. 8 overall

141-pounds

No. 11 Mitch Moore

No. 11 overall

174-pounds

No. 19 Jackson Turley

No. 27 overall

184-pounds

No. 20 Brian Soldano

No. 21 overall

197-pounds

No. 9 John Poznanski

No. 8 overall

285-pounds

No. 7 Yaraslau Slavikouski

No. 7 overall

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