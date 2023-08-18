News More News
premium-icon
ago football Edit

Inside The Banks: Remaining Rutgers recruiting targets entering the season

Alex Gleitman
Recruiting Analyst

As we enter the start of the high school football season across the country, now is the perfect time to "reset the recruiting board" when it comes to Rutgers' efforts on the trail.

In this edition of Inside The Banks, we take a look at who the Scarlet Knights are looking to add to their class from the high school ranks, with just about four months until the Early Signing Period.

Not a The Knight Report subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The ROUND TABLE FORUM!

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}