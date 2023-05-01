News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-05-01 08:15:00 -0500') }} football Edit

Inside The Banks: Recruit React to the 2023 Scarlet-White spring game

Alex Gleitman
Recruiting Analyst

While the weather didn't cooperate on Saturday, Rutgers was still able to host a strong group of prospects for their annual spring game.

In this week's Inside The Banks, we caught up with a number of those in attendance to get their reaction to their experience in Piscataway.

GET TKR PREMIUM FREE FOR 30 DAYS — CLICK HERE FOR MORE

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}