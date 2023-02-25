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football
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Inside The Banks: New Quarterback Offer, Visits Coming Soon
Alex Gleitman
Recruiting Analyst
Welcome to Inside The Banks, your weekly recruiting feature discussing all things Rutgers football.
In this week's ITB, we look at a quarterback recently offered by the Scarlet Knights, as well as what is to come on the trail for RU in the coming weeks.
RUTGERS LOOKING AT 2025 SIGNAL CALLERS..
With AJ Surace now in the hopper, new offensive coordinator/QB coach Kirk Ciarrocca has moved on to looking for his signal caller in the 2025 class.
This week, the Knights made an offer to Findlay (OH) star quarterback Ryan Montgomery.
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