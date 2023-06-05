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Inside The Banks: Inside An Epic Official Visit Weekend For Rutgers

Alex Gleitman
Recruiting Analyst

Rutgers held their first official visit weekend of the summer from June 2-4, and it is safe to say it was a smashing success.

The Knights secured three commitments from targets at positions of need throughout the three-day stretch, and put themselves in strong positions of contention for many others moving forward.

In this edition of Inside The Banks, we provide everything you need to know about the prospects who were on campus this past weekend.

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