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Inside The Banks: First Spring Visitors Recruit Reaction

Alex Gleitman
Recruiting Analyst

Rutgers played host to a number of prospects from March 2 through March 5, getting many top targets to campus to check out the program.

This edition of Inside The Banks shares reactions from those prospects in attendance (list to be updated as reactions roll in)....

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