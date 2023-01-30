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How Rutgers wide receiver room looks after adding Naseim Brantley

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Just this past week, Rutgers Football landed its first offensive transfer portal addition of the offseason as Western Illinois wide receiver Naseim Brantley took to Twitter to announce his commitment to the Scarlet Knights.

Now we know his stats and what he could potentially bring to the banks, but what's the overall outlook of the wide receiver room with Brantley now on board.

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LOCKED IN AS STARTER...

NASEIM BRANTLEY -- SENIOR

This one seems to be the biggest lock of the group as Brantley comes in following a season where he finished as a second-team FCS All-American per Phil Steele last year after hauling in 53 receptions for 893 yards and nine touchdowns. This also makes him the veteran of a pretty inexperience wide receiver group, thus making him a likely starter.

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