News More News
premium-icon
ago basketball Edit

FUTURECAST: Predicting Rutgers to land 2024 five-star G Dylan Harper

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Happy Wednesday!

Today we have decided to submit a FutureCast for Rutgers to land one of the top blue chip prospects in the 2024 recruiting class in five-star guard Dylan Harper.

Let's get into why we've put in this FutureCast.

DON'T HAVE TKR PREMIUM? SIGN UP TODAY FOR JUST $9.95/MONTH!

Why we FutureCasted Harper to Rutgers....

Our FutureCast for Harper comes after talking to several sources regarding his recruitment.


premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}