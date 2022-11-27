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{{ timeAgo('2022-11-27 11:28:27 -0600') }} football Edit

Freshman Attendance Report: Which Rutgers freshmen redshirted in 2022?

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Along with tracking snap counts and PFF grades, we here at The Knight Report we also have the freshman participation part tracker to see which guys see game action and which are still able to redshirt as each player can appear in up to four games before burning their redshirt.

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FRESHMAN ATTENDANCE REPORT -- OFFENSE
PLAYER GAMES PLAYED

RB Samuel Brown

7

RB Rashad Rochelle

9

TE Mike Higgins

8

OL Emir Stinette

1

OL Kwabena Asamoah

4
BOLD = BURNED REDSHIRT
FRESHMAN ATTENDANCE REPORT -- DEFENSE
PLAYER GAMES PLAYED

DE Micah Wing

4

DE Kenny Fletcher

11

DE DJ Allen

1

DT Q'yaeir Price

4

LB Dariel Djabome

11

LB Sam Gadie

1

LB Anthony Johnson

3

DB Fitzroy Ledgister

4

DB Thomas Amankwaa

4

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