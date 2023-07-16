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Four-Star G Brandon Stores Jr. planning visits to Providence and Rutgers

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball isn’t done adding scholarship players to this upcoming season’s roster, let alone future rosters, but that hasn’t stopped the staff from pursuing several top ranked 2025 targets.

One of their top targets currently in the class of 2025 is St. Raymond's High School (NY) guard Brandon Stores Jr., who is ranked a top 50 prospect in his class.

“Recruiting is going good," Stores Jr. told Rivals. "I don't have any visits right now, but should have some soon. Rutgers and Providence will be the first two."

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The 6-foot-4, 205-pound guard prospect went on to talk about what stands out about each of those schools, including his family connection to the Scarlet Knights.

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