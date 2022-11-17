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FILM ROOM: Breaking down the film of 2024 OL Kenny Jones

Anthony Siciliano • TheKnightReport
Staff Writer

The Knight Report is back with another film review, this time around our staff takes a look at new Rutgers Football commit and class of 2024 offensive lineman Kenny Jones to see what he will bring to the Scarlet Knights.

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