News More News
{{ timeAgo('2023-05-15 07:01:00 -0500') }} football Edit

ESPN FPI projects Rutgers Football's Wins/Losses on 2023 schedule

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

The 2023 ESPN Football Power Index is LIVE and has updated it's projections for the 2023 Rutgers Football schedule so let's take a look at the percentages for a Scarlet Knights victory in each game on the schedule.

For those that aren't familiar with the FPI, you can read the definition of the index here.

Football Power Index (abbreviated as FPI) is a predictive rating system developed by ESPN that measures team strength and uses it to forecast game and season results in American football. Each team’s FPI rating is composed of predictive offensive, defensive, and special teams value, as measured by a function of expected points added (EPA). That rating is the basis for FPI’s game-level and season-level projections.

In the chart below, you can see the likelihood of Rutgers Football winning each of their games on the 2023 football schedule.

RUTGERS' GAME-BY-GAME PREDICTIONS
GAME LIKELIHOOD OF VICTORY

September 2nd vs. Northwestern

52.7%

September 9th vs. Temple

74.9%

September 16th vs. Virginia Tech

51.4%

September 23rd @ Michigan

3.3%

September 30th vs. Wagner

98.9%

October 7th @ Wisconsin

8.7%

October 14th vs. Michigan State

22.3%

October 21st @ Indiana

39.5%

November 4th vs. Ohio State

2.3%

November 11th @ Iowa

15.4%

November 18th @ Penn State

5.3%

November 25th @ Maryland

32.2%

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Football Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}