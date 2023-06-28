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COACHSPEAK: Rutgers getting a versatile defender in ATH Noah Shaw

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football recently landed another top ranked North Carolina prospect, their third linebacker commit of the 2024 cycle as athlete Noah Shaw made the call.

Not too long after the commitment, The Knight Report spoke with Asheville High School head coach Cort Radford to help break down what Rutgers is getting in the three-star prospect.

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HOW IS SHAW AS A PLAYER ON THE FIELD: “Noah is a very versatile player on the field. He is built like a LB and runs like a DB. That has allowed him to play Outside LB, Inside LB, Nickel and Safety for us. His athleticism with his build allows him to do a lot on the football field."

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