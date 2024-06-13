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COACHSPEAK: North Gwinnett Football HC Eric Godfree talks Braxton Kyle

Richie O'Leary • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

It's been a few weeks now since Rutgers Football landed their commitment from Class of 2025 defensive tackle Braxton Kyle out of of Georgia, but recently TKR spoke with North Gwinnett High School Head Coach Eric Godfree to learn more about the future Scarlet Knight.

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HOW IS KYLE ON THE FIELD?: "When it comes to Braxton as a player, he plays very aggressive up front and is able to get to the ball quickly. He's also big, strong and run really well."

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