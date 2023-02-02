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Inside The Banks: Recruit Reaction to Rutgers hiring Pat Flaherty

Alex Gleitman
Recruiting Analyst

Rutgers made a splash on Wednesday, announcing the hiring of Pat Flaherty as their new offensive line coach.

The Knight Report spoke to many of RU's 2024 offensive line targets to get their reaction to the news of the former NFL coach coming On The Banks.

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"I think it’s a good addition. He has won two Super Bowls and has 20+ years of experience in the NFL, so I think Rutgers is going to be interesting to watch this coming up season."

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