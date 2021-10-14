 CHOPCAST: Which class of 2022 recruit might end up at Rutgers?
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CHOPCAST: Which class of 2022 recruit might end up at Rutgers?

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RichieSRivals

The Knight Report has forecasted a new FutureCast pick for a class of 2022 recruit he thinks will join Rutgers Football.

Click Here to read more on the projected Scarlet Knight.

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