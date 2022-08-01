Checking out all of the B1G official scholarship offers
Richard Schnyderite
@RivalsRichie
It's August 1st, which means college football programs across the country are now allowed to send official scholarship offers to high school football prospects across the country.
This is a big day for prospects because they finally get it in writing that they have earned an official offer from a school and you'll see all kinds of different edits from programs as they try to have the best graphics possible.
With that being said, here's a look at the scholarship graphics for each school throughout the Big Ten Conference.
ILLINOIS
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INDIANA
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IOWA
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MARYLAND
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MICHIGAN
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MICHIGAN STATE
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MINNESOTA
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NEBRASKA
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NORTHWESTERN
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OHIO STATE
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PENN STATE
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RUTGERS
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WISCONSIN
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