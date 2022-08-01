 Checking out all of the Big Ten official scholarship offers
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Checking out all of the B1G official scholarship offers

Richard Schnyderite
@RivalsRichie

It's August 1st, which means college football programs across the country are now allowed to send official scholarship offers to high school football prospects across the country.

This is a big day for prospects because they finally get it in writing that they have earned an official offer from a school and you'll see all kinds of different edits from programs as they try to have the best graphics possible.

With that being said, here's a look at the scholarship graphics for each school throughout the Big Ten Conference.

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