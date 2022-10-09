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BREAKING NEWS: Rutgers fires offensive coordinator Sean Gleeson

Craig Epstein • TheKnightReport
Staff Writer
@CraigEpstein18

Rutgers Football has fired offensive coordinator / quarterbacks coach Sean Gleeson following its 14-13 loss to Nebraska on Friday night.

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"This was a difficult decision, but I believe it is in the best interest of our program to make a change at offensive coordinator," head coach Greg Schiano said in a statement. "I want to thank Sean for his hard work and wish he and his family all the best in their future endeavors."

Stay tuned to TKR for more details.

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