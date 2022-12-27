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{{ timeAgo('2022-12-27 07:15:00 -0600') }} football Edit

Breaking down the tape of 2023 DE Djibril Abdou Rahman

EJ Daniels • TheKnightReport
Staff Writer

2023 defensive end Djibril Abdou Rahman is in interesting prospect for many reasons.

First off, he comes from Montreal, Canada where football is vastly different, however, Rahman is not the first to make the jump from Canada to the states and certainly won't be the last.

Secondly, he brings above average measurable to the table in terms of height weight listed at 6-foot-4, 240-pounds.

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