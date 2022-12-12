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{{ timeAgo('2022-12-12 07:34:26 -0600') }} football Edit

Breaking down the film on 2023 Rutgers commit OL Nick Oliveira

EJ Daniels
Rutgers.Rivals.com

On Tuesday morning, Rutgers Football landed a verbal commitment from Class of 2023 prospect Nick Oliveira. The Mullica Hill, New Jersey native became the 18th verbal commitment in the CHOP23 for the Scarlet Knights.

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