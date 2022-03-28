 Breaking down the film of 2023 Rutgers Football commit Christopher Johnson
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Breaking down the film of 2023 RFootball commit Christopher Johnson

Anthony Siciliano
TheKnightReport.Net

Rutgers Football has added another addition to their class of 2023 as Dillard High School (FL) running back Christopher Johnson committed to the program earlier this week. Below, TKR breaks down his film and highlights some his best traits.

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