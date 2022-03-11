 Breaking down the film of 2022 RFootball signee Fitzroy Ledgister
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Breaking down the film of 2022 RFootball signee Fitzroy Ledgister

Anthony Siciliano
TheKnightReport.Net

Rutgers Football has added a late addition to their class of 2022 in St. Peter's Prep speedster wide receiver Fitzroy Ledgister and TKR broke down his film, highlighting some his best traits.

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