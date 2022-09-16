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Behind Enemy Lines: Temple Owls Football edition

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Here on The Knight Report we try to provide you guys with the best information possible about Rutgers Football and today we spoke with John DiCarlo of OwlScoop.com or better known as the Temple-Rivals site.

DiCarlo offered us the latest on the Owls program ahead of this Saturday's matchup against the Scarlet Knights.

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