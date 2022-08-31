News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-08-31 14:17:00 -0500') }} football Edit

Behind Enemy Lines: Boston College Football edition

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Here on The Knight Report we try to provide you guys with the best information possible about Rutgers Football and today we spoke with Andy Backstrom of EagleAction.com or better known as the Boston College - Rivals site.

He offered us the latest on the Eagles program, their staff connections to Greg Schiano and everything else you need to know about the Eagles before this Saturday afternoon.

GET TKR PREMIUM FREE FOR 30 DAYS — CLICK HERE FOR MORE

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}