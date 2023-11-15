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Artist renderings of potential renovations for Jersey Mike's Arena

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball's home arena is expected to be renovated some time over the next few years and in an email survey sent out to various fans today via Athletic Director Pat Hobbs, it featured several artist renderings of the potential new look Jersey Mike's Arena.

See all of those renderings below.

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