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{{ timeAgo('2022-09-01 10:30:00 -0500') }} football Edit

Analyzing the John McNulty offense and a few of his schemes

Anthony Siciliano • TheKnightReport
Staff Writer

TKR is back to look at a few of the top schemes that the Scarlet Knights could see this upcoming weekend from the Boston College offense.

This week is a bit different as Boston College has a new Offensive Coordinator in John McNulty, so instead of looking at the Eagles schemes from last season we will instead use some his schemes from his tenure at Rutgers. .

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