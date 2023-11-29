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All the TV Ratings for Rutgers this 2023 college football season

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Each week, Sports Media Watch tracks the television ratings throughout of college football compiles a list of the top viewed games.

With that being said, The Knight Report has decided to compile a list of the TV ratings for each each Rutgers Football game this season and see where they rank among the top games in college football each week.

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RUTGERS FOOTBALL'S 2023 TV NUMBERS
DATE OPPONENT TV NETWORK WEEKLY RANKING TOTAL VIEWERS

9/03

vs. Northwestern Wildcats

CBS

10th

2,680,000

9/09

vs. Temple Owls

(Shared Broadcast)

BTN

T-20th

357,000

9/16

vs. Virginia Tech Hokies

(Shared Broadcast)

BTN

T-20th

720,000

9/23

@ Michigan Wolverines

BTN

11th

1,940,000

9/30

vs. Wagner Seahawks

(Shared Broadcast)

BTN

T-20th

349,000

10/07

@ Wisconsin Badgers

Peacock

N/A

N/A

10/14

vs. Michigan State Spartans

BTN

22nd

503,000

10/21

@ Indiana Hoosiers

BTN

25th

232,000

11/04

vs. Ohio State Buckeyes

CBS

4th

3,960,000

11/11

@ Iowa Hawkeyes

BTN

17th

714,000

11/18

@ Penn State Nittany Lions

FS1

18th

765,000

11/25

vs. Maryland Terrapins

(Shared Broadcast)

BTN

24th

424,000

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