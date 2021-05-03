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football
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After a huge 2020 season, Olakunle Fatukasi expects an even bigger 2021
Craig Epstein
Staff Writer
Coming off a season in which he led the Big Ten with 101 tackles and 11.2 tackles per game, Rutgers linebacker Olakunle Fatukasi is looking to build upon his breakout 2020 campaign in which the tea...
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