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A look at Rutgers scholarship quarterbacks during the Rivals era

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

The Knight Report takes a look at how recently signed quarterback Ajani Sheppard stacks up with other scholarship quarterbacks the Scarlet Knights have signed during the Rivals.com era.

Rutgers Scholarship Quarterbacks During the Rivals.com Era
PLAYER CLASS RR STARS

Tom Savage

2009

5.9

Gavin Wimsatt

2021

5.8

Michael Dare

2015

5.7

Gary Nova

2011

5.7

DC Jefferson

2008

5.7

Tylin Oden

2016

5.7

Artur Sitkowski

2018

5.7

Jonathan Lewis

2017

5.7

Evan Simon

2020

5.6

Chris Laviano

2013

5.6

Blake Rankin

2012

5.6

Cole Snyder

2019

5.5

Jalen Chatman

2018

5.5

Jabu Lovelace

2005

5.5

Wayne Warren

2008

5.5

Mike Bimonte

2011

5.5

Stephen Shimko

2008

5.4

Mike Teel

2004

5.4

Chas Dodd

2010

5.4

Ajani Sheppard

2023

5.4

Giovanni Rescigno

2014

5.3

Tom Lang

2006

5.0

Terrance Shawell

2003

N/A

Anthony Cali

2002

N/A

Ryan Hart

2002

N/A

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