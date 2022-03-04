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{{ timeAgo('2022-03-04 09:00:00 -0600') }} football Edit

2024 TE Tayvion Galloway talks latest offers, upcoming visits

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove checks in with 2024 TE Tayvion Galloway to discuss his latest offers from LSU, Michigan State and Rutgers. Upcoming visits to LSU, Michigan and Cincinnati as well as what is important to him during the recruiting process.



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