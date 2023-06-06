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2023 Rutgers Baseball Transfer Portal Tracker

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

The transfer portal continues to heat up once against, but this time it's for Rutgers Baseball as the offseason has begun and the coaching staff has started to show interest in players that have announced their intention to enter the portal.

With that being said, we here at The Knight Report have you covered on every addition and subtraction among the Scarlet Knights roster via the portal.

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PLAYERS WHO HAVE COMMITTED TO RUTGERS...

OF PETE CIUFFREDA (LAFAYETTE)

PLAYERS LEAVING RUTGERS....

-- RHP JOHN MODUNGO

-- RHP JAYSON HOOPES

-- RHP GARRETT FRENCH

-- RHP SAM BELLO

-- RHP MATT ROWE

-- LHP GRANT BESSER

-- C JASON SHOCKLEY

-- C/OF DANNY MELNICK

-- SS MAX MARTIN

-- LHP JT KRONER (FRESHMAN - DIDN'T PLAY)

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