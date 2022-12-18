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2023 OL Chimdy Unoh recaps Rutgers visit, future plans

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

One of the top uncommitted prospects in the region, Dundak High School (MD) offensive lineman Chimdy Onoh spent this past weekend up in New Jersey for an official visit with Rutgers.

Not too long after the visit, the 6-foot-6, 270-pound offensive tackle spoke with TKR to recap his visit and talk about what’s next in his recruitment.

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