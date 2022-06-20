 TheKnightReport - 2023 Mass. QB Tucker McDonald earns Rutgers offer, set to visit campus
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2023 Mass. QB Tucker McDonald earns Rutgers offer, set to visit campus

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Just days after landing Massachusetts wide receiver recruit Jesse Ofurie, Rutgers Football is hoping to hit on another prospect from the Bay State as they recently offered quarterback Tucker McDonald following a camp performance up at Springfield College this past Friday.

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