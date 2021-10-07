 Rutgers Hoops HC Steve Pikiell + players Geo Baker and Ron Harper Jr. talk B1G Media Day
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TKR TV: Steve Pikiell, Geo Baker and Ron Harper Jr. talk B1G Media Day

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RichieSRivals

Rutgers basketball head coach Steve Pikiell plus current players Geo Baker and Ron Harper Jr. talk on the Big Ten Network during B1G Media Day.

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