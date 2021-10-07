 Rutgers WBB Assoc. HC Tim Eatman talks 2021 Big Ten Media Day
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TKR TV: Rutgers WBB Assoc. HC Tim Eatman talks 2021 Big Ten Media Day

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RichieSRivals

Rutgers women's basketball Associate Head Coach Timothy Eatman talks to the press at the annual 2021 B1G Media Day event.

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