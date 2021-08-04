 TheKnightReport - TKR TV: Rutgers Football QB Noah Vedral talks training camp, ready for 2021
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TKR TV: Rutgers Football QB Noah Vedral talks training camp, ready for 2021

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RichieSRivals

Rutgers Football's starting quarterback heading into the 2021 college football season, Noah Vedral breaks down the offseason, importance of spring ball this year and much more.

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