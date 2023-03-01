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TKR Pod: Willie Tyler Transfers, who could fill his void at left tackle?

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down LT Willie Tyler entering the portal and what it means for Rutgers moving forward. They also touch on some MBB scheduling rumors (mainly next year's MSG game).

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