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TKR Pod: Talking Scarlet Ticket and all things NIL with Jon Newman

Richie O'Leary and Mike Broadbent
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Knights of the Raritan NIL Collective President Jon Newman to discuss everything about the Scarlet Ticket, the NIL landscape, and much more (3:00).

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