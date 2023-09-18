News More News
ago football Edit

TKR POD: Rutgers Football / Virginia Tech Recap

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Mike and Richie are joined by Craig Epstein to break down Rutgers 35-16 win vs Virginia Tech, with overall thoughts (0:30), defense (5:00), offense (15:30) and much more!

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Football Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}