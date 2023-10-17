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TKR POD: RU / MSU Game Recap + latest RHoops Recruit Scoop

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Mike and Richie are joined by Craig Epstein to break down Rutgers' epic comeback win over Michigan State (0:30) before diving into potential bowl game destinations (20:00), intel from the top visitors from the basketball program (29:00) and football program (42:00).

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