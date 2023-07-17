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TKR POD: Kevin Levy commits + latest hoops portal news

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the latest commitment to Rutgers football's class of 2024 in DB Kevin Levy (Cardinal Newman HS in West Palm Beach, FL) (0:30).

They then pivot to basketball and discuss the latest with some of Rutgers' top portal targets in Jeremiah Williams

(15:30) and Austin Williams (22:15), before discussing who Rutgers' coaches were out to see this weekend in Ace Bailey at the Power 24 tournament (33:00) and class of 2025 Nico Bundalo (37:00).

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