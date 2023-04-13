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TKR Pod: Karl Hobbs leaves, recruit scoop, latest on Harper + spring ball

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie discuss Rutgers MBB AHC Karl Hobbs' departure for Georgia Tech in the same role. They discuss potential replacements before turning to recruiting.

They then discuss where Rutgers stand in the transfer portal, particularly with former UMass PG Noah Fernandes. They then discuss the recent happenings with Dylan Harper and Ace Bailey before closing with some football talk.

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