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TKR POD: Instant Reaction to Rutgers landing five-star Dylan Harper

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie react to Dylan Harper finally committing to Rutgers Basketball. Enough said.

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