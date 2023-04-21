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TKR Pod: Instant Reaction to Rutgers Hoops landing Lathan Sommerville

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the commitment of 2024 four-star (No. 92 overall recruit) center Lathan Sommerville of Peoria, Illinois.

Sommerville is the third commitment of Rutgers top ranked recruiting class for the 2024 cycle. They break down his game, what it means for recruiting moving forward and discuss his basketball background.

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