News More News
{{ timeAgo('2022-12-06 11:28:52 -0600') }} football Edit

TKR Pod Ep. 99: Instant Reaction to Rutgers landing 2023 OL Nick Oliveira

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie breakdown the commitment of class of 2023 OL Nick Oliveira (Clearview Regional HS in Mullica Hill, NJ) and what he brings to the table. They also discuss some remaining class of 2023 targets, along with some top transfer portal targets. They dive into the latest offer Rutgers has made in the transfer portal in NIU CB Eric Rogers and some NJ targets who have recently entered the portal.

GET TKR PREMIUM FREE FOR 30 DAYS — CLICK HERE FOR MORE

You can access the podcast by clicking any of the links below.

-- APPLE PODCASTS

-- YOUTUBE CHANNEL

-- GOOGLE PODCASTS

-- BREAKER

-- RADIO PUBLIC

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}