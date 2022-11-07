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TKR Pod Ep. 89: Rutgers / Michigan recap & RHoops Season Preview

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie discuss what went wrong and what some bright spots were in Rutgers 51-17 loss to Michigan. They then discuss the commitment of the first class of 2024 recruit for Rutgers football in Delran High School OL Kenny Jones. Mike then rants about the wrestling OOC schedule before they dive into MBB opening night!

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