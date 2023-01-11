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TKR Pod Ep. 112: Reacting to Football Staff Shake-ups and Portal Updates

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the departures of former OL coach Augie Hoffmann and former TE coach and interim OC Nunzio Campanile. They also dive into where Rutgers currently is in the transfer portal before discussing some Rutgers/Northwestern hoops.

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