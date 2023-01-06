News More News
{{ timeAgo('2023-01-06 14:43:04 -0600') }} basketball Edit

TKR Pod Ep. 109: Rutgers beats Maryland, RHoops recruit scoop and OC talk

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Chris Nalwasky and Craig Epstein to break down Rutgers 64-50 win over Maryland to extend the MBB winning streak to 5 games. The Scarlet Knights are now 11-4 on the year and 3-1 in B1G play. They then discuss MBB recruiting updates before discussing another football portal offer and the OC hire!

GET TKR PREMIUM FREE FOR 30 DAYS — CLICK HERE FOR MORE

You can access the podcast by clicking any of the links below.

-- APPLE PODCASTS

-- YOUTUBE CHANNEL

-- GOOGLE PODCASTS

-- BREAKER

-- RADIO PUBLIC

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}