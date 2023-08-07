News More News
ago other sports Edit

TKR POD: Edd Guerrier commits, Palmquist returns & latest on Dylan Harper

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the latest commitment to Rutgers Football from the class of 2024 in Florida running back Edd Guerrier (0:30). They then break down notable quotes/happenings from the start of training camp (6:00).

They then pivot to basketball talk, first with the return of F Oskar Palmquist to Rutgers basketball (16:45), the upcoming international trip and an update on Dylan Harper (19:00).

Not a The Knight Report subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The ROUND TABLE FORUM!

You can access the podcast by clicking any of the links below.

-- APPLE PODCASTS

-- YOUTUBE CHANNEL

-- GOOGLE PODCASTS

-- BREAKER

-- RADIO PUBLIC

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}